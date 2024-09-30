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Российские студенты разрабатывают контейнеры для еды с функцией подогрева

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На площадке ФабЛаба «Электроника» при ЮУрГУ команда студентов кафедры «Радиоэлектронные системы и комплексы» разрабатывает нагреватель пищевых продуктов.

Российские студенты разрабатывают контейнеры для еды с функцией подогрева

Проект возглавляют доцент Дмитрий Пискорский и Николай Гудаев. В команде студенты третьего курса: Даниил Петров, Всеволод Скуматенко, Алексей Телегин и Вячеслав Карякин, которые имеют опыт в данной области.

Заказчиком проекта является производитель функционального питания из Челябинской области, который разработал три вида продуктов в индивидуальной упаковке.

Для их разогрева необходим новый нагреватель. Николай Забейворота отметил, что устройство должно быть легким, тонким и энергоэффективным.

Студенты работают над двумя вариантами нагревателей: LanchBoxer, который вставляется в реторт-пакет, и SnackSprinter, компактным устройством для быстрого перекуса.

Оба устройства уже сертифицированы, а у заказчика есть патенты на полезную модель. В ближайшее время планируется выпуск пробных партий нагревателей.

Источник: наука.рф. 

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