Главная » Новости

Российские студентки придумали «умные урны» с бонусами для людей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Студентки третьего курса Сибирского госуниверситета геосистем и технологий разработали новую урну, которая предлагает скидки на товары и услуги в обмен на бытовой мусор.

Виктория Заковряшина и Анастасия Седова решили создать этот проект, увидев проблему с мелким мусором в городе. Они уверены, что «умная урна» поможет людям стать более ответственными за чистоту на улицах.

Проект называется CleanCity и включает урны и специальное приложение, где пользователи могут получать баллы за выброшенный мусор. Эти баллы можно обменять на скидки от партнерских компаний.

Главная особенность их урны заключается в том, что она будет принимать любой мусор, включая несортируемый. Планируется установить урны в местах с большим потоком людей, таких как улицы, парки и станции метро.

Проект сейчас на начальной стадии разработки, но уже получил 1 миллион рублей поддержки после победы в конкурсе «Студенческий стартап». Девушки планируют расширить свой проект на все российские города.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.