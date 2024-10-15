Российские студентки придумали «умные урны» с бонусами для людей

Студентки третьего курса Сибирского госуниверситета геосистем и технологий разработали новую урну, которая предлагает скидки на товары и услуги в обмен на бытовой мусор.

Виктория Заковряшина и Анастасия Седова решили создать этот проект, увидев проблему с мелким мусором в городе. Они уверены, что «умная урна» поможет людям стать более ответственными за чистоту на улицах.

Проект называется CleanCity и включает урны и специальное приложение, где пользователи могут получать баллы за выброшенный мусор. Эти баллы можно обменять на скидки от партнерских компаний.

Главная особенность их урны заключается в том, что она будет принимать любой мусор, включая несортируемый. Планируется установить урны в местах с большим потоком людей, таких как улицы, парки и станции метро.

Проект сейчас на начальной стадии разработки, но уже получил 1 миллион рублей поддержки после победы в конкурсе «Студенческий стартап». Девушки планируют расширить свой проект на все российские города.