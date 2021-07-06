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Российские специалисты сделают технологию, позволяющую передавать запахи в кино

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Российская компания Illusion разработала технологию, которая позволит в кинотеатрах к фильму добавить ароматические эффекты.
Свою разработку в Illusion назвали Illusion Aroma. Она создана при поддержке Национальной технической инициативы, пишут «Ведомости».

Illusion Aroma будет работать по принципу смешивания красок, только вместо них будут картриджи с ароматическими веществами.

На первой стадии разработчики создали инструкции для воспроизведения запахов.

В дальнейшем планируется разработать искусственный интеллект, который автоматически будет определять кадры на экране и создавать нужный аромат, а это может быть запах кофе или цветов.

Illusion Illusion Aroma
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