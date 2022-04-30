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Российские ритейлеры уменьшили цену на технику Apple на 30 процентов

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Apple прекратила продажи своей техники через официальный интернет-магазин, но ритейлеры продолжили продавать продукцию американской компании.
После скачка доллара, цены на гаджеты Apple тоже поднялись, но теперь они опустились на 30%, об этом пишут «Известия» со ссылкой на крупнейших в РФ ритейлеров.

Так, цена снизилась в «М.Видео», «Эльдорадо», re:Store, Wildberries и DNS. Еще стоимость снизилась и на продукцию других производителей. Сейчас iPhone 13 128 ГБ можно приобрести за 96 тыс. рублей.

Сообщается, что цены снизились потому что курс рубля укрепился, и на фоне этого, а также снижения ключевой ставки в магазинах снова стали давать на некоторые товары рассрочку.

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