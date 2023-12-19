Российские разработчики запустили первое в стране открытое ПО для дронов

Российская компания «АСВ софт» разработала первое открытое программное обеспечение (ПО) для управления беспилотными летательными аппаратами, наземными станциями связи и полезной нагрузкой. Это ПО позволяет одному оператору управлять несколькими дронами одновременно и имеет поддержку командного режима.

Генеральный директор компании «АСВ софт» Алексей Волошкевич отметил, что это первое открытое ПО в России, аналогов в стране пока нет. Он также отметил, что ПО имеет открытый исходный код, что позволит другим компаниям использовать его на рынке.

Помимо этого, открытое ПО может быть применено для различных типов устройств и работает на операционных системах Windows, Linux, Android, MacOS и iOS.

Благодаря системе плагинов, разработчики могут писать закрытую часть программы только для своих нужд, используя открытое ПО в качестве основы.

Это новое открытое ПО для дронов предоставляет возможности для развития и инноваций в области беспилотных систем в России и может привлечь внимание других компаний на рынке.

Источник: РИА Новости.