Российские разработчики в мае выведут на рынок робо-паука для ремонта ЛЭП

Российские разработчики представили новую роботизированную платформу, основанную на беспилотнике «Паук», с целью облегчить и ускорить процесс ремонта линий электропередачи (ЛЭП). Платформа разработана компанией «Лаборатория будущего» из Екатеринбурга и успешно прошла испытания.

Эта система предназначена для ремонта ЛЭП, включая обрезку поврежденных проводов сталеалюминиевых линий и грозотросов, вызванных ударами молний или коррозией. Такие повреждения могут привести к коротким замыканиям и прерываниям в электроснабжении. Робот-паук имеет возможность обрезать провода и заплетать выпавшие жилы тросов, при этом не поврежденные.

Платформа, оснащенная различными инструментами, такими как индикаторы короткого замыкания или ремонтные зажимы, обладает грузоподъемностью до 20 кг. Важно отметить, что для проведения ремонтных работ с использованием этого беспилотника не требуется отключать электроснабжение, что значительно экономит время и ресурсы электросетевых компаний.

Коммерческий директор компании «Лаборатория будущего» Павел Камнев выразил уверенность, что это решение значительно повысит надежность электроснабжения потребителей, сократит время на проведение ремонтов и избавит от необходимости отключения ЛЭП для выполнения работ, что приведет к существенной экономии для электросетевых компаний.

Новая роботизированная система планируется вывести на рынок уже в мае 2024 года, обещают представители компании.