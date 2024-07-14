Российские разработчики сделали и показали прототип приставки на базе ОС «Аврора»

Российские разработчики создали прототип новой портативной игровой консоли, которая использует операционную систему «Аврора».

Внутри консоли установлена мощная аппаратная начинка, оптимизированная для игр, что обеспечивает плавный запуск интерфейса и игр без задержек.

ОС «Аврора» на базе Linux открывает новые возможности для интеграции игровых приложений. Разработчики продолжают тестировать устройство, но пока не объявлено о его серийном выпуске.

Видео демонстрирует консоль, запускающую игру Doom 3, но еще неизвестно, сможет ли она поддерживать более новые проекты. Важно отметить, что показанное в видео устройство не является российской разработкой, а является индонезийской консолью Advan x Play, работающей под управлением Windows 11.

Разработчики продолжают работу над устройством, оценивая его потенциал для будущего серийного производства.