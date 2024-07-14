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Российские разработчики сделали и показали прототип приставки на базе ОС «Аврора»

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Российские разработчики создали прототип новой портативной игровой консоли, которая использует операционную систему «Аврора».

Российские разработчики сделали и показали прототип приставки на базе ОС «Аврора»

Внутри консоли установлена мощная аппаратная начинка, оптимизированная для игр, что обеспечивает плавный запуск интерфейса и игр без задержек.

ОС «Аврора» на базе Linux открывает новые возможности для интеграции игровых приложений. Разработчики продолжают тестировать устройство, но пока не объявлено о его серийном выпуске.

Видео демонстрирует консоль, запускающую игру Doom 3, но еще неизвестно, сможет ли она поддерживать более новые проекты. Важно отметить, что показанное в видео устройство не является российской разработкой, а является индонезийской консолью Advan x Play, работающей под управлением Windows 11.

Разработчики продолжают работу над устройством, оценивая его потенциал для будущего серийного производства.

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