Российские разработчики создали и запустили аналог Need for Speed

Группа российских разработчиков из Донского государственного технического университета (ДГТУ) представила новую игру, которая является аналогом популярной серии Need for Speed. Отличительной особенностью этого проекта является его способность работать на слабых персональных компьютерах, пишут «Известия».

Игра относится к жанру автосимуляторов и предлагает геймерам участвовать в онлайн-заездах и создавать новые территории для гонок. Несмотря на скромную графику, эксперты считают, что игра может заинтересовать любителей симрейсинга.

Проект разрабатывается на игровом движке Unity и языке программирования C#. В настоящее время уже доступна демоверсия игры, а полноценный релиз планируется через два года.

Основной проблемой существующих гоночных игр является высокие системные требования к компьютерам. Российским разработчикам удалось найти подход, при котором игра будет иметь приятную графику, но при этом работать на слабых компьютерах и Android-смартфонах.

Игра представляет собой онлайн-симулятор с элементами строительства новых территорий в виртуальном мире. Геймерам предстоит объединяться в команды, соревноваться друг с другом в заездах и захватывать новые районы города. Победившая команда получает возможность строить трассы для оттачивания навыков гонщика.

В игре также предусмотрен тюнинг автомобилей, позволяющий улучшить их характеристики. Гонщики смогут выбирать новые двигатели, спойлеры и перекрашивать автомобили в любой цвет.

Хотя в игре не будет реальных лицензированных автомобилей из-за высокой стоимости лицензий, машины будут похожи на реальные модели, но будут иметь другие названия, чтобы избежать нарушений авторских прав.

Разработчики планируют распространять игру через такие платформы, как Steam, VK Play и Epic Games. Она будет платной, но не будет содержать микротранзакции, которые требуют от игроков покупки дополнительного контента.

Ожидается, что целевой аудиторией игры станут молодые люди и взрослая аудитория в возрасте от 15 до 35 лет.