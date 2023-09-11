Российские разрабоотчики создали систему ИИ, распознающая воров в магазинах

В России разработана технология искусственного интеллекта (ИИ), способная распознавать воровство в магазинах. Эта программа разработана компанией «Айти Групп 42», как сообщили разработчики изданию «Известия».

Суть технологии заключается в том, что четыре нейронные сети работают в реальном времени, анализируя видеопоток с магазинных камер. Они собирают данные о поведении посетителей в торговом зале и оповещают персонал, если на экране появляется человек, чье поведение, согласно анализу, представляет собой потенциальную угрозу.

Эта система уведомляет сотрудников службы охраны или работников магазина о потенциальном воре еще до того, как он совершит кражу. Важно отметить, что используемая технология не подпадает под законы о персональных данных и биометрии: программа не анализирует личные данные или информацию, которая позволяет идентифицировать человека. Она не распознает лиц и не хранит никаких личных данных о гражданах.

«Для предотвращения краж мы выделили 11 характеристик, позволяющих отличить вора от честного покупателя. Однако только наличие одной из этих характеристик не может являться основанием для принятия решения о том, может ли человек быть потенциальным вором или нет. Решение принимается на основе вычисленной вероятности, учитывая несколько признаков», — пояснил генеральный директор «Айти Групп 42» Алексей Нагорный.

В настоящее время система находится на этапе обучения и способна опознать двух из трех потенциальных воров. Основная цель программы — выявить вероятного злоумышленника и предупредить о намерении совершить кражу.