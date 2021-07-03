В разработку и производство новых отечественных процессоров компания инвестирует 23 млрд рублей. Производить процессоры компании «Байкал Электроникс» могут на заводе TSMC.

К 2025 году компания планирует выпускать и реализовывать 600 тысяч различных чипов. В текущем году планируется отгрузить 130 тыс. процессоров «Байкал», если конечно производство TSMC позволит выпустить такое количество чипов, ведь сейчас тайваньская компания, занимающаяся производством полупроводниковых изделий, не способна выпустить нужное количество CPU из-за большой нагрузки.

В линейке процессоров «Байкал» будет решение Baikal M2 для настольных ПК, Baikal L — для ноутбуков и планшетных компьютеров, а также Baikal S2, который уже рассчитан на суперкомпьютеры и серверы.

Все новые процессоры серии «Байкал» будут производиться по техпроцессам от 6 до 12 нм, сейчас их выпускают по 28 нм.

Стоит еще отметить, что новые CPU будут базироваться на архитектуре Armv9, но не исключается также применение архитектуры RISC-V.