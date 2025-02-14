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Российские программисты создали ИИ для обучения детей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

Российские разработчики создали искусственный интеллект, который адаптируется к мышлению детей и помогает им учиться по школьной программе.

Новый ИИ, названный «Препод», объединяет собственные алгоритмы и ассистентов, специально подготовленных для каждого школьного предмета.

Платформа включает в себя психологов, методистов и других специалистов, что позволяет создать мультидисциплинарную экосистему для поддержки учебного процесса. На данный момент доступно более 500 уникальных ИИ-помощников, что превышает число учителей в обычной школе. Эти помощники могут подстраиваться под детей разного возраста и учитывать их психологические особенности.

Кроме школьных предметов, ИИ «Препод» использует информацию из детской литературы, мультфильмов, фильмов и игр, чтобы находить общий язык с детьми.

Это позволяет делать обучение более интересным и понятным для младших школьников. Специализированные помощники оценивают знания детей и работают как эксперты в конкретных областях, обеспечивая качество образования.

Платформа создана на базе Python/Django и использует ИИ-алгоритмы для обработки больших объёмов данных. Система обучалась в течение восьми месяцев, и разработчики уделили особое внимание выбору эффективных методов обучения нейросетей.

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