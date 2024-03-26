Российские продажи смартфонов станут рекордными с 2018 года

По данным аналитиков компании «МТС», российский рынок смартфонов продолжает демонстрировать стремительный рост. Прогнозируется, что результаты продаж за первый квартал 2024 года станут самыми высокими с 2018 года.

По оценке аналитиков, в период с января по март 2024 года в России будет продано около 7,4 миллиона смартфонов на сумму в 186 миллиардов рублей.

Это на 15% больше по количеству проданных устройств и на 34% больше по денежной сумме, чем в том же периоде 2023 года.

Эксперты отмечают, что продажи за первый квартал 2024 года будут самыми высокими с 2018 года как по количеству проданных устройств, так и по размеру выручки.

Кроме того, ожидается, что эти показатели превысят результаты первого квартала 2022 года, когда россияне активно покупали смартфоны в связи с приостановками продаж некоторых брендов и другими факторами.

Например, в 2022 году в России было продано 6,6 миллиона смартфонов на сумму 180 миллиардов рублей.

Согласно прогнозу, доля китайских брендов на российском рынке смартфонов увеличится на 4 процентных пункта и составит 80% по количеству проданных устройств, а доля по денежной сумме останется на уровне 46%.