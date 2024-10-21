Китайская компания официально анонсировала начало продаж новых смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения на российском рынке, правда пока спецификации и цены не объявлены.

Российские продажи смартфонов Realme 13 5G и 13+ 5G стартуют 29 октября. Так, модель Realme 13+ 5G основана на MediaTek Dimensity 7300 Energy, а еще в ней реализована система охлаждения с испарительной камерой из нержавеющей стали, что позволяет снизить температуру устройства на 19 градусов.

Смартфон имеет батарею ёмкостью 5000 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт, что позволяет полностью зарядить аккумулятор за 47 минут. Геймеры смогут поиграть еще час всего после 5 минут зарядки.

Что касается Realme 13 5G, то он оснащен энергоэффективным чипом MediaTek Dimensity 6300 и аналогичной системой охлаждения, но с меньшей площадью камеры.

Его батарея также имеет ёмкость 5000 мА·ч и поддерживает 45-Вт зарядку, обеспечивая до 7 часов игры. Для зарядки до 50% требуется 30 минут, а 6 минут зарядки позволяют играть в течение часа.

Realme 13+ 5G поддерживает режим Realme GT Mode, который оптимизирует производительность системы и позволяет достигать стабильных 90 FPS в популярных мобильных играх, таких как PUBG Mobile и Call of Duty.