Главная » Новости

Российские пользователи PS4 и PS5 больше не смогут создавать аккаунты в турецком PS Store

Автор На чтение 1 мин Просмотров 30 Опубликовано

В Турции игры стоят в несколько раз дешевле, чем в России и других странах.
Теперь россияне не смогут создать новые аккаунты в турецком PS Store. После ухода из РФ игрового подразделения Sony в несколько раз выросла увеличились покупки игр на консоли PS4 и PS5 в Турции.

Для регистрации в турецком PS Store у пользователей ранее не было каких-либо проблем, теперь при регистрации выдается сообщение «Can’t create an account. Contact Customer Support for assiastance».

Не помогает и использование VPN, даже через него не создается учетная запись.
При этом существующие турецкие аккаунты россиян продолжают работать.

Пока неизвестно, Sony намерено проводит блокировку россиян или это временная ошибка

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.