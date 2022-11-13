Российские пользователи PS4 и PS5 больше не смогут создавать аккаунты в турецком PS Store

В Турции игры стоят в несколько раз дешевле, чем в России и других странах.

Теперь россияне не смогут создать новые аккаунты в турецком PS Store. После ухода из РФ игрового подразделения Sony в несколько раз выросла увеличились покупки игр на консоли PS4 и PS5 в Турции.

Для регистрации в турецком PS Store у пользователей ранее не было каких-либо проблем, теперь при регистрации выдается сообщение «Can’t create an account. Contact Customer Support for assiastance».

Не помогает и использование VPN, даже через него не создается учетная запись.

При этом существующие турецкие аккаунты россиян продолжают работать.

Пока неизвестно, Sony намерено проводит блокировку россиян или это временная ошибка