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Операторы связи в РФ начали предоставлять бесплатный доступ к социально значимым сайтам

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В Telegram-канале «Код Дурова» написали, что российские операторы мобильной связи начали предоставлять бесплатное подключение к социально значимым сайтам.
Исполнять требование закона в РФ начали МТС, «Мегафон» и «Билайн».

Пока бесплатно можно посещать «Госуслуги» и официальный сайт президента России.

Эти сервисы работают при нулевом балансе. В списке социально значимых сервисов еще числится «ВКонтакте», но на него пока зайти невозможно, если на счету нет денег.

Для того чтобы пользоваться указанными социально значимыми сайтами, нужно подключать услугу, причем она активна только сутки, после чего ее снова нужно подключать.

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