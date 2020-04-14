Российские операторы предупредили о росте тарифов на связь

По предварительным оценкам, цены на интернет могут вырасти на десять процентов.

Журналисты Telecom Daily провели опрос представителей крупнейших телекоммуникационных компаний, по результатам которого выяснилось, что в России подорожают услуги проводной связи.

Удорожание по оценкам 38% участников опроса может составить 10-15%, а еще 24% предполагают, что рост может быть боле 20%.

Всего 13% респондентов выразили уверенность, что стоимость тарифов останется на прежнем уровне.

Среди причин изменения цен в большую сторону называют не только изменения в законодательстве и увеличение НДС, но и экономическую ситуацию в стране.