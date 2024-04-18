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Российские нейросети уже заняли свои места в мировом списке TechBullion

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Британское издание TechBullion назвало нейросеть Kandinsky лучшей среди российских нейросетей в рейтинге. Эта нейросеть, представленная в 2022 году, специализируется на генерации произведений абстрактного искусства.

Она создает композиции, которые вдохновляют зрителя на размышления. Еще одна российская нейросеть, YandexART, также попала в топ-10.

Она обладает навыками генерации визуального контента в различных стилях. Однако для достижения оптимальных результатов с формулировками запросов нужно экспериментировать.

На первых местах в рейтинге находятся модели из США — Midjourney, SDXL Turbo и Dall-E 3. Исследование оценивало передовые нейросети генерации изображений и их мастерство в различных художественных стилях.

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