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Российские медиахолдинги предлагают все «умные» телевизоры оснастить своими каналами

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Российские медиахолдинги планируют упростить доступ к российским телевизионным каналам через интернет, путем встраивания специального программного обеспечения непосредственно в смарт-телевизоры.

Они предлагают объединить все каналы в одном приложении под названием «Витрина ТВ», которое будет доступно как на мобильных устройствах, так и на телевизорах Smart TV.

Предполагается, что это приложение будет предустановлено на устройствах с возможностью подключения к интернету. На телевизорах Smart TV оно будет располагаться в главном меню, а на пульте управления будет отдельная кнопка для его запуска. Это упростит процесс поиска и просмотра российских телеканалов, делая их более доступными для пользователей.

Источник: РБК

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