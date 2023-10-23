Российские инженеры создали первые очки «Филин» для операторов FPV-дронов

Российские инженеры разработали первые отечественные очки для операторов FPV-дронов. «Филин-1», наголовное телевизионное устройство, предоставляет возможность просмотра изображения с камеры беспилотника и применения им оператором в контуре управления БПЛА. Разработчики изделия подчеркнули, что при проектировании учтены особенности эксплуатации в условиях боевых действий. Все комплектующие «Филина» адаптированы для работы в широком температурном диапазоне.

Конструкция очков позволяет индивидуально настроить диоптрии и расстояние между зрачками в соответствии с особенностями каждого пользователя. «Филин» способен эффективно функционировать как в открытой местности, так и из укрытия, при этом используя выносную антенну.

Эта разработка, в первую очередь, направлена на усовершенствование ударно-разведывательного комплекса «Блокпост», подчеркнули в КБ «Астрон», которое стояло за созданием как «Блокпоста», так и «Филина». Напомним, «Блокпост» представляет собой систему тепловизоров наземного и воздушного базирования, предназначенную для своевременного выявления живой силы и техники противника. Этот комплекс успешно прошел испытания в зоне системы военной обороны и уже находится в серийном производстве.

Технология FPV (First Person View) представляет собой способ управления БПЛА «от первого лица». Эти беспилотники, обладая более простой электроникой, отличаются доступной ценой и высокой устойчивостью к средствам электронного подавления. Как практика показывает, они чрезвычайно эффективны в роли дронов-камикадзе.