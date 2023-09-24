Российские и белорусские специалисты выпустят водородный грузовик грузоподъемностью 12 тонн

Российские и белорусские инженеры создают перспективный для стран-партнеров проект — водородный грузовик.

Разработка ведется совместно с белорусским заводом БКМ. К концу 2024 года планируется построить пилотную партию из 20 таких автомобилей грузоподъемностью 12 тонн.

Основу энергетической установки составят топливные элементы на водороде. Их производство налажено в Центре водородных технологий — почти все компоненты российские. Мощность элемента составит 100 кВт, на его создание требуется около двух месяцев.

Кроме грузовиков, в России планируется наладить производство заправочные станции, систем хранения водорода, складских погрузчиков и трамваев на топливных элементах.