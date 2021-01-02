Российские хакеры завладели доступом к исходным кодам программ и систем Microsoft

Хакеры смогли обойти защиту Microsoft и получить исходные коды программного обеспечения IT-компании.

По данным Business Insider, одни из самых защищенных систем взломали российские хакеры. По уточненной информации, после взлома данные пользователей не пострадали.

Хакеры у Microsoft похитили исходный код некоторых программ, но каких именно неизвестно.

В Microsoft данную информацию пока не комментируют. Ожидается, что заявление будет сделано позже, когда станет известно как был осуществлен взлом и какие данные были похищены.

В США считают, что за взломом Microsoft стоит организация, которая была причастна к взлому систем SolarWinds.