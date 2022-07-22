Российские эксперты обсудили перспективы внешней торговли

В ходе форума под названием «Сильные идеи для нового времени» его участники обсудили перспективы развития внешнеторговой деятельности России в нынешних условиях. Беседа состоялась во время сессии, посвященной изменению подходов к деятельности на иностранных рынках.

Проблемы, стоящие перед российской внешней торговлей

По словам Галины Баландиной, возглавляющей центр поддержки ВЭД и развития регионов, отечественный бизнес нужно вовлечь в формирование внешнеторговой политики России и изменение таможенных законов. Она сказала, что в настоящее время происходит переориентация товарных потоков на юго-восток, юг и северо-запад. В этой связи прогнозируются логистические трудности, которые в скором времени будут преодолены благодаря адаптации транспортной инфраструктуры. По мнению эксперта, для решения данной задачи необходимы следующие меры:

понятный внешнеторговый курс;

поддержание политики открытой экономики;

устранение административных барьеров в области таможенного регулирования;

ослабление наказаний за административные и уголовные правонарушения;

трансформация транспортно-логистической инфраструктуры в соответствии с изменяющимися запросами бизнеса.

Галина Баландина также призвала завершить дискуссию о целесообразности выхода России из ВТО, так как участие в этой организации создает правовую базу для таможенной и торговой кооперации с другими государствами.

На днях банк «ЦентроКредит» выдал первую банковскую гарантию в юанях, эквивалентную почти 400 млн. рублей на сделку по поставке сырья, используемого в производстве одного из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли РФ. «Таким образом, — говорит Андрей Тарасов, — клиент нашего банка, импортер химической продукции из Китая и Юго-Восточной Азии, уже в ближайшее время сможет осуществить поставку заказчику каталитической системы, необходимой для производства продукции с высокой добавленной стоимостью».

Способы привлечения зарубежных инвесторов

Тадзио Шиллинг, занимающий пост генерального директора Ассоциации европейского бизнеса, указал на необходимость выработки правил, характеристик и механизмов будущего сотрудничества для удержания и привлечения зарубежных инвесторов. По его словам, власти продемонстрировали мощную поддержку европейских компаний, проявили готовность к оперативному и результативному решению вопросов. Такой подход следует сохранять. Бизнес также нуждается в гибкости и времени для адаптации к новым условиям. Кроме того, эксперт отметил необходимость борьбы с контрафактом с применением инструментов параллельного импорта.

По мнению высказавшихся на форуме экспертов, наиболее высокий риск для России на сегодняшний день – сохранение действия временных механизмов и новых условий для бизнеса. Евразийская интеграция в настоящее время углубляется и расширяется, но наложенные на Российскую Федерацию ограничения вызывают сложности для экономик государств ЕАЭС, хотя и открывают одновременно новые перспективы перед ними.