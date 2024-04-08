Российские банки смогут использовать электронную подпись со всеми клиентами

В России банкам разрешили использовать электронную подпись вместо биометрии при работе с физическими лицами. Это решение было предложено комитетом Госдумы по финансовому рынку.

Системно значимые банки должны будут предоставить удалённое обслуживание новых клиентов с использованием биометрической идентификации через приложение «Госключ», как в мобильном приложении, так и в интернет-банке. Остальные банки смогут выбрать один из этих каналов.

Правительство предложило внести изменения в процесс удалённого обслуживания банков для физических лиц.

В рамках доработки законопроекта клиенты смогут подписывать документы с использованием приложения «Госключ», если банк идентифицирует их личность при личном обращении.

Приложение «Госключ» позволяет бесплатно получить электронную подпись для подписания документов онлайн.

Пользователи могут оформить как усиленную неквалифицированную электронную подпись, так и усиленную квалифицированную электронную подпись при наличии биометрического загранпаспорта нового поколения.

Источник: ferra.ru.