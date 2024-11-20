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Отечественные банки намерены в 2025 году внедрить оплату через Bluetooth

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Российские банки разрабатывают новый способ оплаты покупок через Bluetooth. «Сбер» планирует запустить этот сервис во второй половине 2025 года. По словам Дмитрия Малых, старшего вице-президента банка, система будет работать как Apple Pay.

С помощью этой технологии клиенты смогут оплачивать покупки, просто приложив свой смартфон к терминалу, и это будет работать на любых устройствах — как на Android, так и на iOS. Терминалы «Сбера» будут поддерживать Bluetooth-оплату через мобильные приложения.

Национальная система платежных карт (НСПК) также анонсировала разработку похожей технологии под названием «Волна», которая будет доступна для пользователей iPhone и Android. Некоторые банки, такие как «Дом.РФ», «Новиком» и «Зенит», уже выразили желание участвовать в тестировании этой технологии.

Оплата через Bluetooth имеет преимущество, так как не зависит от экосистемы Apple, что особенно важно в условиях санкций. Bluetooth позволяет устанавливать защищенное соединение между устройством покупателя и терминалом, обеспечивая большую дальность действия по сравнению с Apple Pay, который использует NFC. Однако для обеспечения безопасности потребуется внедрение новых стандартов шифрования.

Центральный банк России поддерживает инициативы, направленные на развитие удобных для граждан платежных технологий.

Источник: Известия. 

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