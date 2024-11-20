Отечественные банки намерены в 2025 году внедрить оплату через Bluetooth

Российские банки разрабатывают новый способ оплаты покупок через Bluetooth. «Сбер» планирует запустить этот сервис во второй половине 2025 года. По словам Дмитрия Малых, старшего вице-президента банка, система будет работать как Apple Pay.

С помощью этой технологии клиенты смогут оплачивать покупки, просто приложив свой смартфон к терминалу, и это будет работать на любых устройствах — как на Android, так и на iOS. Терминалы «Сбера» будут поддерживать Bluetooth-оплату через мобильные приложения.

Национальная система платежных карт (НСПК) также анонсировала разработку похожей технологии под названием «Волна», которая будет доступна для пользователей iPhone и Android. Некоторые банки, такие как «Дом.РФ», «Новиком» и «Зенит», уже выразили желание участвовать в тестировании этой технологии.

Оплата через Bluetooth имеет преимущество, так как не зависит от экосистемы Apple, что особенно важно в условиях санкций. Bluetooth позволяет устанавливать защищенное соединение между устройством покупателя и терминалом, обеспечивая большую дальность действия по сравнению с Apple Pay, который использует NFC. Однако для обеспечения безопасности потребуется внедрение новых стандартов шифрования.

Центральный банк России поддерживает инициативы, направленные на развитие удобных для граждан платежных технологий.

Источник: Известия.