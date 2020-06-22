Российские банки фиксируют рост числа поддельных сайтов

В период пандемии коронавируса стали более активными мошенники, которые пытаются выманивать деньги россиян обманным путем.

Как пишет «РБК», ссылаясь на представителей ВТБ и Альфа-банка, банки фиксируют увеличение числа поддельных сайтов, в связи с чем россиян призывают быть бдительными.

Целью мошенников является получение данных клиентов, а также паролей от личных кабинетов, чтобы добраться до денежных средств.

В банки все чаще поступают сообщения от клиентов, в которых указывают на фейковые страницы.

Также создаются и поддельные аккаунты в социальных сетях. Как сообщается, в первой половине года было зафиксировано в 2,5 раза больше заблокированных попыток перехода пользователей на мошеннические ресурсы.

Чаще всего поддельные сайты и аккаунты в социальных сетях появляются от имени крупных банков, тогда как но при этом Сбербанк, Газпромбанк, МКБ и Росбанк серьезного роста числа поддельных сайтов не зафиксировали.