Теперь в тестировании ОС «Аврора» могут участвовать не только корпорации, но также и обычные пользователи.

Разработчик отечественной ОС для смартфонов объявил об публичном бета-тесте ОС «Аврора».

Для принятия участия в тестировании нужно зарегистрироваться в программе, но главное условие находиться в столичном регионе.

«Открытая мобильная платформа» (разработчик ОС «Аврора») тестировщикам будет выдавать смартфон Inoi R7 образца 2017 года с актуальной версией «Аврора».

В аппарате будет установлен стандартный набор приложений, тогда как дополнительное ПО можно установить из магазина приложения «Аврора Маркет».