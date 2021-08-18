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Российская операционная система «Аврора» уже доступна обычным пользователям

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Теперь в тестировании ОС «Аврора» могут участвовать не только корпорации, но также и обычные пользователи.
Разработчик отечественной ОС для смартфонов объявил об публичном бета-тесте ОС «Аврора».

Для принятия участия в тестировании нужно зарегистрироваться в программе, но главное условие находиться в столичном регионе.

«Открытая мобильная платформа» (разработчик ОС «Аврора») тестировщикам будет выдавать смартфон Inoi R7 образца 2017 года с актуальной версией «Аврора».

В аппарате будет установлен стандартный набор приложений, тогда как дополнительное ПО можно установить из магазина приложения «Аврора Маркет».

«Аврора» ОС «Аврора»
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