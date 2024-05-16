Российская компания Yadro создала операционную систему kvadraOS

Российская компания Yadro, специализирующаяся на производстве IT-оборудования, представила свою новую операционную систему Kvadra для мобильных устройств, пишет ТАСС.

KvadraOS — это инновационная операционная система, разработанная для мобильных устройств под брендом Kvadra, которая предполагает создание единой экосистемы продуктов и сервисов.

Также компания Kvadra представила концепцию своей экосистемы, которая объединяет программные и аппаратные платформы бренда.

«Мы приступили к созданию первой полноценной экосистемы продуктов и сервисов от российского производителя персональных устройств. Наша цель — не просто создать набор программных и аппаратных продуктов, обменивающихся информацией, но прежде всего удовлетворить потребности пользователей и предложить им дополнительные возможности и комфорт во взаимодействии с цифровыми устройствами во всех сферах их повседневной жизни», — поделился генеральный директор Kvadra Дмитрий Черкасов.

Первым устройством, работающим на базе мобильной операционной системы KvadraOS, стал планшет Kvadra_T, который был представлен в 2023 году.

Планшет доступен в двух цветах: «Серенити» и «Аргентум». Планируется, что до конца года появится ещё один цвет — «Графит».

Стоимость планшета с 6/128 ГБ памяти, слотом для SD-карты и поддержкой LTE и Wi-Fi составляет 41 990 рублей.