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«Ъ»: российская компания Yadro хочет выпускать свои смартфоны под брендом Kvadra

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Российская компания Yadro намерена начать производство смартфонов Kvadra.

Компания Yadro входящая в «ИКС-Холдинг» планирует организовать производство в Дубне, старт производства запланирован на конец 2024 года. Устройства начнут выпускать под брендом Kvadra, причем планируется выпускать смартфоны с применением российских печатных плат и других компонентов отечественного производства.

О характеристиках будущих смартфонов пока ничего не сообщается, также пока неизвестно, какие процессоры будут лежать в основе Kvadra.

Сейчас Yadro под брендом Kvadra выпускает клиентские компьютеры, моноблоки и ноутбуки. Ожидается скорый выход планшета Kvadra_T на базе ARM-процессора, но в дальнейшем планшет будет предлагаться на RISC-V чипах.

Kvadra Yadro
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