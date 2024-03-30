Компания «Новакард» вывела на рынок первые SIM-карты с отечественной ОС

Российская компания «Новакард» выпустила первые SIM-карты с отечественной операционной системой (ОС). Оператор связи МТС стал первым покупателем и уже начал использовать эти новые SIM-карты.

Simart Mi, разработанная российскими специалистами, является основной операционной системой, используемой в этих SIM-картах. Производство сим-карт и ОС полностью осуществляется в России, что подтверждено включением ОС в реестр российских программ.

Это гарантирует отсутствие «закладок», злонамеренного кода и других уязвимостей, которые могут быть присутствовать в SIM-картах с иностранными операционными системами.

SIM-карты с Simart Mi уже доступны для покупки, и первым оператором, который закупает эти новинки, стал МТС. Они уже используются некоторыми абонентами МТС.

Перед выпуском SIM-карт на рынок они были тщательно проверены специалистами компаний «Новакард» и МТС. Операционная система поддерживает международные и отечественные алгоритмы аутентификации абонентов в мобильных сетях.

Бренд «Новакард» является ведущим производителем SIM-карт и платежных смарт-карт в России. Компания также предоставляет услуги RSP и разрабатывает приложения для смарт-карт. Теперь «Новакард» начал предлагать свою собственную операционную систему своим клиентам.

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