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Российская Irbis в декабре начнет продавать ноутбуки на отечественной ОС Astra Linux

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Irbis расширяет ассортимент продукции для корпоративного сегмента.
Компания пополнила линейку мониторами, ноутбуками, системными блоками и мини-ПК. Все новые модели представлены сериями Groovy, Smart и Noble.

Цены на новый модельный ряд пока не озвучили, но было сказано что вычислительные системы будут предлагаться с предустановленными операционными системами Windows 11 Pro и Astra Linux или без ОС.

В основе ноутбуков будут лежать процессоры Intel Core 11-го и 12-го поколений.

Еще будут выпускаться версии на базе AMD Ryzen. Мониторы предложат с диагональю до 34 дюймов с разрешением 4К, также предложат версии с сенсорным экраном и камерами для интернет-конференций.

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