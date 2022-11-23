Российская Irbis в декабре начнет продавать ноутбуки на отечественной ОС Astra Linux

Irbis расширяет ассортимент продукции для корпоративного сегмента.

Компания пополнила линейку мониторами, ноутбуками, системными блоками и мини-ПК. Все новые модели представлены сериями Groovy, Smart и Noble.

Цены на новый модельный ряд пока не озвучили, но было сказано что вычислительные системы будут предлагаться с предустановленными операционными системами Windows 11 Pro и Astra Linux или без ОС.

В основе ноутбуков будут лежать процессоры Intel Core 11-го и 12-го поколений.

Еще будут выпускаться версии на базе AMD Ryzen. Мониторы предложат с диагональю до 34 дюймов с разрешением 4К, также предложат версии с сенсорным экраном и камерами для интернет-конференций.