Российская HYPERPC собрала компьютер с 6 ТБ ОЗУ за 12 миллионов рублей

Российская компания HYPERPC представила впечатляющий компьютер, который стал настоящим прорывом в области высокопроизводительных систем.

Этот ПК, стоимостью около 12 миллионов рублей, оснащен 6 ТБ оперативной памяти и предназначен для работы с нейронными сетями, что делает его идеальным выбором для профессионалов в области ИТ и искусственного интеллекта.

Процесс сборки этого уникального устройства был тщательно задуман и реализован. Заказчик, стремящийся получить максимально мощное оборудование, запросил компьютер с наибольшим объемом памяти, серверными процессорами и двумя высокопроизводительными видеокартами.

Основные функции этого ПК заключаются в быстрой и стабильной работе с большими языковыми моделями и нейросетями, что требует значительных вычислительных ресурсов.

Основные характеристики сборки:

Процессоры: Два серверных процессора AMD EPYC 9754, каждый из которых имеет 128 ядер и поддерживает 256 потоков. Это обеспечивает невероятную вычислительную мощность, необходимую для тяжелых задач.

Оперативная память: 6 ТБ оперативной памяти Hynix DDR5-4800, состоящей из планок по 256 ГБ. Такой объем памяти позволяет эффективно обрабатывать большие объемы данных и ускоряет выполнение сложных вычислений.

Видеокарты: Две видеокарты NVIDIA RTX 6000 ADA Generation, каждая из которых имеет 18 176 ядер CUDA и 48 ГБ видеопамяти. Это обеспечивает высокую производительность при выполнении графически интенсивных задач и обучении нейросетей.

Накопители: Четыре SSD Sabrent Rocket 4 Plus по 8 ТБ каждый. Эти накопители обеспечивают быструю загрузку данных и высокую скорость передачи информации.

Для эффективного охлаждения всех компонентов была разработана кастомная система жидкостного охлаждения. Она предназначена для работы в режиме 24/7, что гарантирует стабильность и надежность системы даже при максимальных нагрузках.