Российская Caviar выпустила механические часы за 450 тыс. рублей

Российская компания занимают выпуском эксклюзивной продукции, а значит ее стоимость не может быть низкой. Еще одной новинкой в линейке стали механические часы Space Tornado. Точнее компания выпустила целую линейку часов, которые отличаются космической тематикой.

Компания Caviar представила коллекцию часов Space Tornado. Флагманом коллекции являются часы Stargazer X-Edition, которые содержат фрагмент космического корабля SpaceX Starship в своем корпусе. Корпус этих часов выполнен из стали марки 316L и покрыт 24-каратным золотом.

Они также оснащены турбийоном, индикатором день/ночь и указателем запаса хода. Необычная особенность модели — наличие фрагмента космического корабля SpaceX Starship на циферблате. Caviar приобрела этот фрагмент у коллекционера, который собрал его около испытательного полигона SpaceX. Циферблат часов Stargazer X-Edition вдохновлен спутником Европа, который является одним из спутников Юпитера.

Кроме того, в коллекцию Space Tornado входят часы-скелетоны Twin Spin с двумя турбийонами, изготовленные из стали марки 316L. Они имеют прозрачный корпус и браслет из крокодиловой кожи. Запас хода заявлен на уровне 42 часов. Тираж этой модели составляет 99 штук.

Третья модель в коллекции — часы Skyward с механизмом ручной заводки и турбийоном. Они имеют прозрачный корпус и ремешок из каучука. Запас хода данной модели заявлен на уровне 51 часа. Также выпущено 99 экземпляров этой модели.

Цены на часы из коллекции Space Tornado варьируются. Stargazer X-Edition с фрагментом космического корабля стоит 429 000 рублей.

Версия Stargazer без фрагмента космического корабля оценивается в 349 000 рублей. Часы-скелетоны Twin Spin стоят 399 000 рублей, а часы Skyward — 449 000 рублей.