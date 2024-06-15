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Российская Caviar выпустила механические часы за 450 тыс. рублей

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Российская компания занимают выпуском эксклюзивной продукции, а значит ее стоимость не может быть низкой. Еще одной новинкой в линейке стали механические часы Space Tornado. Точнее компания выпустила целую линейку часов, которые отличаются космической тематикой.

Российская Caviar выпустила механические часы за 450 тыс. рублей

Компания Caviar представила коллекцию часов Space Tornado. Флагманом коллекции являются часы Stargazer X-Edition, которые содержат фрагмент космического корабля SpaceX Starship в своем корпусе. Корпус этих часов выполнен из стали марки 316L и покрыт 24-каратным золотом.

Российская Caviar выпустила механические часы за 450 тыс. рублей

Они также оснащены турбийоном, индикатором день/ночь и указателем запаса хода. Необычная особенность модели — наличие фрагмента космического корабля SpaceX Starship на циферблате. Caviar приобрела этот фрагмент у коллекционера, который собрал его около испытательного полигона SpaceX. Циферблат часов Stargazer X-Edition вдохновлен спутником Европа, который является одним из спутников Юпитера.

Российская Caviar выпустила механические часы за 450 тыс. рублей

Кроме того, в коллекцию Space Tornado входят часы-скелетоны Twin Spin с двумя турбийонами, изготовленные из стали марки 316L. Они имеют прозрачный корпус и браслет из крокодиловой кожи. Запас хода заявлен на уровне 42 часов. Тираж этой модели составляет 99 штук.

Российская Caviar выпустила механические часы за 450 тыс. рублей

Третья модель в коллекции — часы Skyward с механизмом ручной заводки и турбийоном. Они имеют прозрачный корпус и ремешок из каучука. Запас хода данной модели заявлен на уровне 51 часа. Также выпущено 99 экземпляров этой модели.

Цены на часы из коллекции Space Tornado варьируются. Stargazer X-Edition с фрагментом космического корабля стоит 429 000 рублей.

Российская Caviar выпустила механические часы за 450 тыс. рублей

Версия Stargazer без фрагмента космического корабля оценивается в 349 000 рублей. Часы-скелетоны Twin Spin стоят 399 000 рублей, а часы Skyward — 449 000 рублей.

Российская Caviar выпустила механические часы за 450 тыс. рублей Российская Caviar выпустила механические часы за 450 тыс. рублей Российская Caviar выпустила механические часы за 450 тыс. рублей

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