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Российская Caviar превратила Apple Watch в швейцарские часы и сделала их невидимыми

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Caviar для смарт-часов Apple Watch 8 выпустила новую коллекцию кейсов.
Дизайнеры компании разработали серию Supreme Flying Diamonds, которая покрыта черным лаком с поглощением более 99,9 % падающего на него света.

Все кейсы получили брильянты по периметру, и за счет уникального черного лака ночью создается парящий эффект.

Как отметили в Caviar, при разработке серии Supreme Flying Diamonds дизайнеры вдохновлялись шедеврами швейцарского бренда Richard Mille.

Также компания пополнила другие модели кейсов с камнями, а также были выпущены кейсы из карбона, легированной стали и авиационного титана. Новая серия стоит от 48 тыс. до 299 тыс. руб.

Caviar
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