Российская Caviar представила золотой электровелосипед Herzog

Бренд Caviar известен своими премиальными смартфонами и аксессуарами, и теперь он расширяет свой ассортимент эксклюзивным золотым электровелосипедом под названием Herzog.

Этот электровелосипед основан на модели Porsche eBike Cross 3rd Gen и предлагает роскошный дизайн с элементами из 18-каратного золота и карбона с включениями сусального золота.

Создание одной модели Herzog требует до 4 месяцев тонкой ювелирной работы. Инженеры Caviar в настоящее время заняты доработкой технических деталей электровелосипеда, и дизайн-проект планируется завершить к концу лета. Официальные продажи Herzog запланированы на начало 2025 года.

Цена на Herzog составляет $44 000. Более того, каждому покупателю Herzog будет вручен новый iPhone 16 в дизайне от Caviar в качестве подарка. Caviar отмечает, что Porsche является самой любимой маркой среди их клиентов, и Herzog становится роскошной игрушкой, которая дополняет автомобильную коллекцию.

Caviar предлагает предзаказ на Herzog на своем сайте для тех, кто заинтересован в этом эксклюзивном электровелосипеде.