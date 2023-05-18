Российская Caviar начала продавать новый iPhone 15 Pro в темно-красном цвете по цене 184 тыс. рублей

Известная российская компания Caviar уже начала принимать заказы на iPhone 15 Pro и Pro Max.

Эти смартфоны будут представлены только осенью, а в Caviar они пока доступны по предварительному заказу, причем сразу в особых цветах.

Первые клиенты получат флагманские устройства от компании Apple по цене 125 до 185 тыс. руб. в зависимости от выбранного дизайнерского решения.

Caviar пока открыла предварительные заказы на смартфоны в золотистом, темно-красном, серебристом и черном цветах. Также Caviar сейчас принимает заказы на iPhone 14 Pro в специальных вариантах.

В зависимости от варианта отделки, используемых материалах и коллекции смартфон стоит от 349 тыс. руб. до 32 млн руб.