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Российская Caviar анонсировала iPhone 13 Pro Eco с ароматом кофе, ванили и цветов

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Российский бренд анонсировал специальную версию смартфонов американской компании, которые будут представлены только в сентябре.

Как рассказали в Caviar, в продаже появится лимитированная версия смартфона iPhone 13 Pro с приставкой к названию Eco.

Ее особенностью станет отделка с использованием молотого кофе, натуральной ванили, бутонов роз, альпийских горных ромашек и васильков.

Сам корпус «зеленой» версии смартфона выполнят из красного дерева, которое и будет соединено с вышеупомянутыми компонентами, причем все натуральные материалы не будут содержать биоцидов, пластификаторов и растворителей.

В серии будет четыре модели, среди которых Vanilla Coffee — с частицами молотого кофе и ванили, Alpine Cornflower — с альпийским горным васильком, Spicy Rose — с высушенными лепестками роз и Alpine Chamomile — с расположенным в центре композиции цветком ромашки.

Стоимость таких версий составит 359 тыс. рублей минимум. Аромат будет сохраняться три месяца, а позже его можно восстановить.

Российская Caviar анонсировала iPhone 13 Pro Eco с ароматом кофе, ванили и цветов Российская Caviar анонсировала iPhone 13 Pro Eco с ароматом кофе, ванили и цветов Российская Caviar анонсировала iPhone 13 Pro Eco с ароматом кофе, ванили и цветов Российская Caviar анонсировала iPhone 13 Pro Eco с ароматом кофе, ванили и цветов

iPhone iPhone 13 Pro
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