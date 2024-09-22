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Российская армия развернула первые «дроны-авианосцы» в зоне СВО

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Российские военные наращивают возможности беспилотной авиации.

В ходе военной операции на Украине применяются новые системы управления дронами, пишет Лента.ру со ссылкой на Forbes.

Это большие летательные аппараты, которые несут на борту маленьких дронов, эту системы назвали «беспилотниками-матрешками».

Крупный дрон с большой автономностью доставляет до линии соприкосновения несколько маленьких беспилотников, причем носитель в этом случае выступает и точкой связи между оператором и FPV-беспилотниками. Такая система позволяет решать боевые задачи, находясь далеко от зоны боевых действий.

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