Российская армия развернула первые «дроны-авианосцы» в зоне СВО

Российские военные наращивают возможности беспилотной авиации.

В ходе военной операции на Украине применяются новые системы управления дронами, пишет Лента.ру со ссылкой на Forbes.

Это большие летательные аппараты, которые несут на борту маленьких дронов, эту системы назвали «беспилотниками-матрешками».

Крупный дрон с большой автономностью доставляет до линии соприкосновения несколько маленьких беспилотников, причем носитель в этом случае выступает и точкой связи между оператором и FPV-беспилотниками. Такая система позволяет решать боевые задачи, находясь далеко от зоны боевых действий.