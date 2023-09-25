Об опасности iPhone 12 и других мобильников сообщил россиянам Роспотребнадзор

Роспотребнадзор предостерегает от чрезмерного использования сотовых телефонов.

Известно, что во Франции изучают вопрос запрета iPhone 12 из-за превышения нормы SAR в 5,74 Вт/кг при допустимых 4 Вт/кг. В России применяется другая методика — плотность потока энергии (ППЭ), составляющая 100 мкВт/см2.

Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют:

Ограничить длительность разговоров по мобильному 2 минутами, минимальная пауза — 15 минут;

Не держать смартфоны рядом при сне и не носить постоянно при себе, лучше хранить в сумке;

Избегать длительного контакта сотовых телефонов с лицом, особенно это касается детей.

Подчеркнуто, что SAR и ППЭ — разные показатели, не подлежащие сравнению. Важно соблюдать меры предосторожности при использовании мобильной связи.