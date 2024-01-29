Роспотребнадзор сообщил, что смартфоны россиян загрязнены бактериями на 94%

Все осведомлены, что лучшая профилактикой заражения опасными бактериями является мытье рук, но почему-то многие забывают о носимой электронике, которая, как показало исследование, является рассадником вирусов и бактерий.

О необходимости обрабатывать смартфоны и другие носимые устройства после посещения общественных мест напомнили специалисты петербургского Роспотребнадзора.

В своем телеграм-канале ведомство сообщило, что многие пренебрегают гигиеной своих гаджетов, и согласно исследованию 94% поверхностей телефонов показали избыточную бактериальную загрязненность.

На поверхностях мобильных телефонов и клавиатурах компьютеров часто встречаются стафилококки, включая потенциально опасный золотистый стафилококк. Интересно, что многие любят брать телефон с собой в туалет…

Даже если мы тщательно моем руки, мы не можем гарантировать защиту от инфекций, учитывая, что мы постоянно взаимодействуем с гаджетами.

Вирусы и бактерии, которые обитают на экранах и корпусе гаджетов, могут попасть на наши руки, а затем мы можем дотронуться до лица, рта, глаз и носа… и микробы попадают в наш организм!

Поэтому очень важно регулярно обеззараживать поверхности электронных устройств. Мы должны обрабатывать наши телефоны антисептическими средствами на основе спирта, а если у нас есть чехол, то его тоже нужно снимать и обрабатывать отдельно.

Частота обеззараживания зависит от интенсивности и характера использования наших устройств. После обработки гаджетов мы также должны помыть руки. Регулярное мытье рук и дезинфекция гаджетов — это способ снизить риск распространения инфекций.