«Роскосмос» может обеспечить Россию космической связью уже в 2024 году

По словам гендиректора госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина, через три года в России вся территория будет обеспечена космической связью и широкополосным доступом в интернет.

Рогозин журналистам заявил, что в планах к 2024 году обеспечить всю РФ космической связью.

При этом отмечается, что в приоритете является Арктическая зона, так как ее нужно обеспечить широкополосным интернетом и космической связью, а также высокодетальным мониторингом.

Это требуется для развития Северного морского пути.