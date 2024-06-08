Роскомнадзор запустил российский аналог Speedtest с названием «Просеть»

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственный Роскомнадзору, разработал российское приложение под названием «Просеть».

Это приложение предназначено для проверки качества связи на мобильных устройствах и является аналогом зарубежного приложения Speedtest, пишет ТАСС.

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что «Просеть» предлагает дополнительные функции по сравнению с Speedtest. С его помощью пользователь сможет измерить скорость интернет-соединения, получить информацию о доступности определенного ресурса в интернете и проверить, не заблокирован ли сайт или сервис.

Для проведения теста на скорость интернет-соединения необходимо нажать кнопку «Старт». По окончании теста на экране отобразятся значения скорости загрузки и передачи данных, а также пинг (задержка сигнала от сервера).

Чтобы получить информацию о параметрах подключения, можно воспользоваться кнопкой «Соединение». Для проверки доступности конкретного ресурса следует ввести его адрес в разделе «Доступность ресурса».

Приложение «Просеть» доступно для устройств на операционной системе Android. Его можно скачать бесплатно из российского магазина приложений RuStore.