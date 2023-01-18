Роскомнадзор запустил платформу «Антифрод», чтобы бороться с телефонными мошенниками

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) еще в декабре запустил систему по борьбе с телефонными мошенниками.

К платформе еще на стадии разработки подключились «МегаФон», МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), но для того чтобы определить полную базу телефонных мошенников, нужно чтобы в проекте учавствовали все операторы РФ.

Платформа получила названием «Антифрод». Сообщается, что Tele2 и «Ростелеком» к ней подключатся в ближайшее время. К концу года мониторинг звонков объединит всех операторов.

Сейчас у каждого оператора есть свой антифрод, новая платформа позволит объединить все базу и верифицировать все звонки.