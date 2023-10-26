Роскомнадзор впервые включил видеоигру в реестр ОРИ, ею стала PUBG Mobile

Мобильная сетевая шутер-игра PUBG Mobile и ее издатель, компания Proxima Beta из Сингапура, были включены в реестр организаторов распространения информации (РОРИ) в России. Реестр РОРИ обычно включает все сетевые сервисы, позволяющие пользователям общаться между собой, такие как социальные сети, форумы, веб-сайты с формами обратной связи или комментариями и подобные платформы. Игра была добавлена в реестр 22 сентября и привлекла внимание проекта «Роскомсвобода» (объявленного иностранным агентом).

Участники реестра РОРИ обязаны хранить данные о своих пользователях и их действиях на территории России и принимать меры для оперативно-розыскных мероприятий на своих системах.

На сегодняшний день, 26 октября, PUBG Mobile является единственной видеоигрой, включенной в реестр РОРИ, и ранее не было объявлений о включении игр в этот реестр.

В августе 2023 года PUBG Mobile стала одним из первых иностранных приложений, опубликованных в мобильном магазине RuStore, разработанном VK под эгидой Министерства цифрового развития.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) отвечает за подачу заявлений о признании интернет-ресурсов организаторами распространения информации.

Роскомнадзор, который ведет реестр, сообщил «Коммерсанту», что PUBG Mobile была добавлена в реестр «на основании такого запроса» для обеспечения соблюдения мер, «предусмотренных законодательством в области информационной безопасности».

Ни ФСБ, ни китайская компания Tencent, которая является контактным лицом для PUBG Mobile и является акционером южнокорейской компании Krafton, владельца бренда PUBG, не ответили на запросы «Коммерсанта» для комментариев.

Идея применения к видеоиграм тех же требований, что и к организаторам распространения информации, была впервые предложена Научно-техническим центром Государственного радиочастотного центра (подчиненного Роскомнадзору) в 2021 году. В их докладе отмечалось, что видеоигры фактически стали социальными сетями, что создает «риск использования игрового пространства для агитации и радикализации».

Источник: kommersant.ru.