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Роскомнадзор соберёт данные о местоположении устройств россиян

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В настоящее время большинство онлайн-сервисов опираются на иностранные источники информации для определения местоположения IP-адресов. Однако эти базы данных не всегда корректно указывают регионы России. Именно поэтому Роскомнадзор решил разработать свою собственную базу данных, которая будет более точной.

Новая информационная система будет объединять данные о геолокации IP-адресов из различных источников, включая информацию от российских операторов связи. Пользователи и владельцы онлайн-сервисов смогут пользоваться этой системой с начала 2024 года. База данных будет содержать информацию о географическом распределении IP-адресов и поможет повысить точность блокировки доступа к онлайн-сервисам.

В настоящее время некоторые компании случайно блокируют доступ к своим сайтам для пользователей из неправильных регионов из-за неточных данных о геолокации. Новая система должна устранить эту проблему и обеспечить упорядоченность информации. Кроме того, она может быть полезной для правоохранительных органов при проведении расследований и оперативных мероприятий в сети.

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