Роскомнадзор предупреждает о возможной блокировке: избегать использования CloudFlare

Роскомнадзор порекомендовал пользователям в России воздержаться от использования услуг CDN, предоставляемых американской компанией CloudFlare. Причиной стали изменения, внесённые в октябре — компания начала применять по умолчанию расширение TLS ECH (Encrypted Client Hello) на своих серверах. Это расширение позволяет обходить блокировки и доступ к запрещённым в России ресурсам.

Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, использование такого сервиса нарушает российское законодательство и подвергается техническим ограничениям в стране. В связи с этим, владельцам сайтов рекомендовано отключить расширение TLS ECH или, что предпочтительнее, перейти на отечественные CDN-сервисы, которые обеспечат безопасное соединение и защиту от вирусных атак, не уступая зарубежным аналогам.