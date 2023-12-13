Роскомнадзор обнаружил опасность в действиях поискового робота GPTBot

Роскомнадзор предлагает провайдерам заблокировать доступ к боту GPTBot, разработчиком которого является компания OpenAI.

Это связано с опасностями, которые могут возникнуть из-за сбора информации данным ботом, включая уязвимости ресурсов и персональные данные. Если провайдеры обнаружат такие риски, Роскомнадзор рекомендует им заблокировать доступ к этому боту.

GPTBot был запущен OpenAI для сканирования веб-сайтов и сбора открытых данных, с целью улучшения нейронной сети ChatGPT. Компания предоставила инструкции провайдерам о том, как заблокировать доступ к боту или ограничить его функциональность.

Эксперты отмечают, что подобные боты могут использоваться не только в легальных целях, но и злоумышленниками.

Если произойдет массовая блокировка таких искусственных интеллектуальных агентов, компаниям, занимающимся разработкой таких технологий, придется искать новые способы сбора данных, возможно, путем маскировки ботов под активность реальных пользователей.