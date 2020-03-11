Роскомнадзор изучает возможность блокировки TON

Роскомнадзор через свой подведомственный Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) намерен исследовать возможность блокировки Tor, Telegram Open Network (TON) и Internet of Things.

Исследованием будет заниматься центр «Информатика и управление», а для этого он от заказчика получил 9,2 млн рублей.

По условиям контракта, до 30 июня исследовательский цент должен ГРЧЦ предоставит отчет о возможности блокировки запрещенной информации в перечисленных системах.

Заказчик хочет получить информацию о принципах работы mesh-сетей и IoT. Их методы подключения и возможности блокировки их протоколов.

Напомним, TON является разработкой Павла Дурова.