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Роскомнадзор дал рекомендации операторам для оценки рисков работы зарубежных ботов

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В соответствии с информацией, предоставленной РИА Новости, Роскомнадзор направил инструкцию хостинг-провайдерам, разработанную специалистами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), относительно оценки рисков, связанных с деятельностью зарубежных поисковых ботов, таких как Google, OpenAI и Apple, с целью последующей блокировки.

Согласно регулятору, инструкция содержит рекомендации провайдерам хостинга по анализу актуальности рисков, связанных с работой указанных ботов.

Среди этих рисков отмечается сбор информации о слабостях информационных ресурсов, включая те, которые относятся к критической информационной инфраструктуре (КИИ), а также индексирование персональных данных российских пользователей и использование этой информации в зарубежных моделях машинного обучения.

Роскомнадзор уточнил, что эти рекомендации разработаны для помощи владельцам ресурсов в своевременном обнаружении и идентификации таких ботов. При этом решение о блокировке остается на усмотрение владельца ресурса.

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