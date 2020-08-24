Роскачество: в WhatsApp выявлена новая схема мошенничества

Эксперт Роскачества, общаясь с российскими журналистами рассказал, каким образом действуют мошенники с помощью мессенджера WhatsApp.

Об опасности в мессенджере предупреждает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, который пообщался с корреспондентами агентства «Прайм».

По словам специалиста, наиболее популярным видом мошенничества в мессенджере является социальная инженерия, когда пользователям присылают сообщения с содержащимся в нем файлом или ссылкой.

Текст сообщений побуждает пользователей кликнуть на ссылку или файл. Чаще всего преступники используют имена известный компаний, либо пользуются моментом, когда в сети горячо обсуждают те или иные темы.

Также сообщения могут быть акцией или очень выгодными предложениями.

В любом случае, если пользователь увидит, что в WhatsApp им предлагают предоставить какую-либо личную информацию, то это будет ловушкой, так как никто и никогда из официальных компаний не будет запрашивать личные данные.