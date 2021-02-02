В Роскачество выявили признаки шпионских программ в приложениях для очистки смартфонов

В ведомстве отмечают, что чаще всего шпионские программы встречаются в смартфонах на базе Android, тогда как в приложениях из AppStore это достаточно редкое явление.

В Роскачестве решили проверить популярные приложения для смартфонов, которые используются для очистки памяти. Оказалось, что в них присутствуют признаки шпионских программ.

В частности, в клинерах выявили не только признаки шпионских программ, но избыточные запросы на доступ и много рекламы, пишет «ТАСС», ссылаясь на Роскачество.

В общей сложности специалисты изучили 60 приложений, среди которых в двух приложениях обнаружили признаки встроенной шпионской программы.

В числе последних оказались Speed Cleaner — Phone Booster & Battery Saver и Phone Cleaner — Clean Ram & Junk Cleaner & Booster.

Сообщается, что более половины из проверенных программ перехватывает трафик, но при этом ни одна из них не была замечена в передаче данных. Среди таких приложений оказались Cleaner Ultimate — Battery Saver booster & cleaner, Super Power Cleaner, Clear Cache & Speed Up Phone и другие.

Ряд программ запрашивает доступ к микрофону, геолокации и записи аудио, а также к камере, причем без доступа к последней не хотят работать Super Power Cleaner, Clear Cache & Speed Up Phone и Ace Cleaner.

Эксперты Роскачества рекомендуют при скачивании подобных приложений обязательно обращать внимание на отзывы пользователей, ответы разработчиков, а еще скачивать их из официального магазина и смотреть на доступы, которые запрашивает приложение при скачивании.